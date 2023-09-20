У РФ готують "радикальні кроки" через рекордне зростання цін на бензин і дизель

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Російський уряд готовий вжити кардинальних заходів на ринку палива через рекордне зростання оптових цін.

Про це заявив віцепрем'єр РФ Олександр Новак, пише РБК.

За його словами, оптові ціни на паливо в Росії зараз пішли вниз, а ринок балансується.

"Завдання стоїть на внутрішньому ринку ціни тримати і не підвищувати, що в принципі і вдається вертикальним [інтегрованим] компаніям. Виникла диспропорція саме на оптовому ринку, ми зараз займаємося тим, щоб збалансувати оптовий ринок, і бачимо, що останні дві оптові сесії на біржі оптові ціни знижуються. Це призводить до того, що ринок балансується. Якщо знадобиться більш кардинальне рішення, яке ми обговорюємо на нарадах, то готові будемо [його] застосувати", - сказав він.

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За словами Новака, Міністерство енергетики РФ підготувало такі рішення, вони перебувають в уряді. "У короткі терміни розглянемо й ухвалимо рішення", - додав віцепрем'єр.

Перед цим голова "Газпром нефти" Олександр Дюков попередив про ризик дефіциту бензину і дизеля в Росії через загороджувальне мито на нафтопродукти. Дюков пояснив, що через різке збільшення мита знизиться ефективність НПЗ у Росії і, відповідно, зменшаться обсяги переробки нафти. У підсумку це може призвести до нестачі палива, підсумував він.

За даними російських ЗМІ, в уряді РФ обговорюжться підвищення експортного мита на нафтопродукти до 250 дол за тонну для всіх нафтопродуктів як один із можливих заходів щодо стабілізації паливного ринку.

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Джерело РБК, близьке до одного з трейдерів нафтопродуктами, зазначило, що це поки що пропозиція, а не рішення і нафтові компанії проти.

Нагадаємо:

Російські автозаправні станції вже третій місяць зазнають збитків через зростання біржових цін на паливо.

Перед цим у Росії вперше в історії біржова вартість бензину АІ-95 піднялася вище за 76 тисяч рублів за тонну.

Економічна правда