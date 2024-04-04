РФ скоротила експорт бензину залізницею вдвічі після впровадження "самоембарго"

Росія скоротила залізничний експорт бензину вдвічі у березні після запровадження паливного ембарго. Зростання внутрішнього попиту та незаплановані зупинки нафтопереробних заводів призвели до напруження ситуації на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела на ринку.

Наприкінці лютого Росія запровадила піврічну заборону на експорт бензину з 1 березня, щоб стабілізувати ціни на тлі зростаючого попиту з боку споживачів і фермерів, а також провести ремонти нафтопереробних заводів.

Були зроблені винятки для палива, що постачається за міжурядовими угодами, зокрема з країнами-членами Євразійського економічного союзу на чолі з Москвою.

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За розрахунками Reuters на основі даних із джерел, російські нафтопереробні заводи експортували залізницею близько 323 000 тонн бензину у березні. Цей бензин постачався переважно до Монголії (75 500 тонн), Узбекистану (53 500 тонн), Таджикистану (47 800 тонн) та Киргизстану (42 300 тонн).

Згідно з даними ринкових джерел, минулого місяця було відвантажено на експорт лише близько 16 500 тонн бензину через російський балтійський порт Усть-Луга, майже 13 300 тонн - до арктичного порту Мурманськ, і нічого - до портів Висоцьк, Санкт-Петербург і Новоросійськ.

Трейдери очікують подальшого скорочення експорту російського бензину через сезонне технічне обслуговування та незаплановані зупинки нафтопереробних заводах.

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Нагадаємо:

Уряд Росії з 1 березня на півроку заборонив експорт бензину та збільшив норматив продажу дизельного пального на біржі до 16%. Таких заходів хочуть вжити для боротьби зі зростанням цін на пальне.

Ще у вересні 2023 року в уряді країни-агресора повідомляли, що російський уряд готовий вжити кардинальних заходів на ринку пального через рекордне зростання оптових цін.

Росія збільшила імпорт пального з Білорусі у березні, щоб подолати ризик дефіциту на своєму внутрішньому ринку, який виник через ремонти на російських НПЗ після атак дронів.