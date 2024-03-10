Бортпровідники німецької Lufthansa вчергове оголошують страйк, він торкнеться 100 тисяч пасажирів

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Профспілка бортпровідників авіакомпанії Lufthansa закликала своїх членів до страйку авіакомпанії і перевізнику CityLine, щоб наполягати на своїх вимогах щодо підвищення зарплати.

Про це повідомляє Reuters.

Страйк, за який проголосували її члени, торкнеться вильотів з аеропорту Франкфурта у вівторок і вильотів з Мюнхена в середу наступного тижня.

Lufthansa заявила, що страйк, ймовірно, торкнеться близько 100 000 пасажирів.

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Європейські авіакомпанії отримали вигоду від безпрецедентного попиту після пандемії, що дозволило їм підвищити ціни, але вищі витрати на оплату праці та технічне обслуговування обмежили зростання прибутків.

Lufthansa, зокрема, погодилася на нові, більші зарплати, щоб припинити страйки, які, на думку аналітиків та інвесторів, загрожують її цільовому показнику операційної маржі на 2024 рік.

Нагадаємо:

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У другій половині лютого Німецька профспілка Verdi проводила страйк наземного персоналу авіакомпанії Lufthansa AG у великих містах Німеччини.

На початку лютого працівники Lufthansa також проводили страйк у найбільших аеропортах Німеччини.