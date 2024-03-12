У Німеччині страйкують бортпровідники Lufthansa: тисячі пасажирів ризикують залишитися без рейсів

У вівторок, 12 березня, в аеропорту Франкфурта розпочався страйк бортпровідників Lufthansa, який може зачепити десятки тисяч пасажирів. 13 березня страйк переміститься до аеропорту Мюнхена.

Про це повідомляє видання Bild.

Профспілка Ufo закликала до страйку близько 19 тисяч бортпровідників Lufthansa та її дочірньої компанії Cityline. Їхні вимоги включають 15% збільшення оплати праці за 18-місячний контракт, а також 3000 євро компенсаційного бонусу та вищі надбавки.

Страйк у Франкфурті-на-Майні, найбільшому аеропорту Німеччини, триватиме до 23:00 12 березня. Він вплине на всі рейси Lufthansa, 600 з яких, ймовірно, будуть скасовані, що зачепить 70 тисяч пасажирів.

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13 березня страйк охопить аеропорт Мюнхена. Там, ймовірно, буде скасовано 400 рейсів, що зачепить 50 тисяч пасажирів.