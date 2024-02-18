Наступного тижня в авіасполученні Німеччини знову будуть перебої через страйки

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Німецька профспілка Verdi планує 20 лютого розпочати страйк наземного персоналу авіакомпанії Lufthansa AG у великих містах Німеччини.

Про це повідомляє Bloomberg.

Страйк, який розпочнеться рано вранці у вівторок і завершиться в середу о 7:10 ранку за центральноєвропейським часом, торкнеться хабів Lufthansa у Франкфурті та Мюнхені, а також інших німецьких аеропортів.

Ймовірно, будуть значні скасування та затримки рейсів.

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Ранші багажники, вантажники та інші працівники наземних служб вже залишили роботу на початку цього місяця, що призвело до того, що Lufthansa скасувала від 80% до 90% запланованих рейсів.

У Verdi заявил, що остання акція відбулася після того, як профспілка не змогла досягти згоди на переговорах з Lufthansa 12 лютого.

В профспілці також зазначили, що працівники відчули себе "знехтуваними" минулими пропозиціями авіакомпанії.

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Страйкарі вимагають підвищення заробітної плати на 12,5%, або щонайменше на 500 євро більше на місяць протягом 12 місяців, а також додаткової інфляційної надбавки в розмірі 3000 євро для членів наземних екіпажів Lufthansa.

Наступний раунд переговорів між Verdi та Lufthansa запланований на середу, 21 лютого - одразу після завершення останнього запланованого страйку.

Нагадаємо:

На початку лютого наземний персонал німецької авіакомпанії Lufthansa розпочав страйк в головних аеропортах, посилюючи тиск у переговорах про заробітну плату і додаючи страждань мандрівникам.

У Німеччині у п’ятницю, 2 лютого, розпочався страйк працівників громадського транспорту, який тривав добу.

Перед цим у Німеччині страйкували співробітники аеропортів, що призвело до скасування або затримки понад 1000 рейсів.