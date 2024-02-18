Наступного тижня в авіасполученні Німеччини знову будуть перебої через страйки
Німецька профспілка Verdi планує 20 лютого розпочати страйк наземного персоналу авіакомпанії Lufthansa AG у великих містах Німеччини.
Про це повідомляє Bloomberg.
Страйк, який розпочнеться рано вранці у вівторок і завершиться в середу о 7:10 ранку за центральноєвропейським часом, торкнеться хабів Lufthansa у Франкфурті та Мюнхені, а також інших німецьких аеропортів.
Ймовірно, будуть значні скасування та затримки рейсів.
Ранші багажники, вантажники та інші працівники наземних служб вже залишили роботу на початку цього місяця, що призвело до того, що Lufthansa скасувала від 80% до 90% запланованих рейсів.
У Verdi заявил, що остання акція відбулася після того, як профспілка не змогла досягти згоди на переговорах з Lufthansa 12 лютого.
В профспілці також зазначили, що працівники відчули себе "знехтуваними" минулими пропозиціями авіакомпанії.
Страйкарі вимагають підвищення заробітної плати на 12,5%, або щонайменше на 500 євро більше на місяць протягом 12 місяців, а також додаткової інфляційної надбавки в розмірі 3000 євро для членів наземних екіпажів Lufthansa.
Наступний раунд переговорів між Verdi та Lufthansa запланований на середу, 21 лютого - одразу після завершення останнього запланованого страйку.
Нагадаємо:
На початку лютого наземний персонал німецької авіакомпанії Lufthansa розпочав страйк в головних аеропортах, посилюючи тиск у переговорах про заробітну плату і додаючи страждань мандрівникам.
У Німеччині у п’ятницю, 2 лютого, розпочався страйк працівників громадського транспорту, який тривав добу.
Перед цим у Німеччині страйкували співробітники аеропортів, що призвело до скасування або затримки понад 1000 рейсів.