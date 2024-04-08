НКРЭКУ повысила привлекательность украинских газохранилищ для иностранных клиентов

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила ряд изменений, которые повысят привлекательность украинских газохранилищ для иностранных клиентов.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Речь идет об изменениях в Кодекс газохранилищ и Типовой договор хранения. В частности, заказчики смогут заказывать мощность газохранилищ на базовый сезон закачки и базовый сезон отбора отдельно, а также на несколько месяцев в одном году хранения.

Кроме того, НКРЭКУ отменила кривые закачки/отбора природного газа. Вместо этого вводится практика предоставления доступа к газохранилищам через распределение мощности с правом хранения/закачки/отбора одинакового объема газа в течение каждых газовых суток для соответствующего периода распределения мощности.

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Услуги хранения (закачки, отбора) газа будут предоставляться преимущественно на условиях использования гарантированной и условно-гарантированной мощности (минимум 90% технической мощности, кроме мощности закачки в базовый сезон отбора и мощности отбора в базовый сезон закачки, периода распределения мощности на сутки вперед).

"Указанные изменения позволят увеличить доход от эксплуатации хранилищ для Украины при неизменных тарифах. Это выгодно и для европейских потребителей, ведь тарифы на хранение и обслуживание в украинских хранилищах ниже, чем в странах-членах ЕС", - отметили в НКРЭКУ.

Напомним:

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В результате обстрела была повреждена наземная инфраструктура одного из подземных хранилищ "Нафтогаза" на западе страны.

Украина стремится заверить европейских трейдеров природного газа, что хранение топлива в подземных хранилищах страны остается безопасным, несмотря на недавнюю российскую атаку.

Европейский Союз будет иметь достаточно газа в хранилищах следующей зимой, а остальные покупатели российского трубопроводного газа в Центральной Европе работают над альтернативным импортом на случай прекращения транзита через Украину.