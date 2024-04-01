ЄС закінчив сезон відбору газу зі сховищ – вони заповнені на 59%

Європейський Союз матиме достатньо газу у сховищах наступної зими, а решта покупців російського трубопровідного газу в Центральній Європі працюють над альтернативним імпортом на випадок припинення транзиту через Україну.

Про це пише Reuters із посиланням на опитаних аналітиків.

Європейські ціни на газ впали до рівня, який спостерігався до повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, досягнувши трирічного мінімуму в лютому - м'яка погода і високі обсяги виробництва відновлюваної енергії обмежили попит на газ і зменшили обсяг газу, який потрібно було брати зі сховищ.

"Угода, підписана у 2019 році між українським "Нафтогазом" і російським "Газпромом", яка дозволяє російському газу проходити через Україну, закінчується наприкінці року, що викликає нове занепокоєння щодо потенційних перебоїв у постачанні газу в Європу.

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Раніше цього місяця Україна заявила, що не планує продовжувати угоду, хоча неясно, чи залишиться лазівка, через яку європейські компанії зможуть самостійно бронювати транзитні потужності, уникаючи прямої угоди між Росією та Україною", - нагадує агентство.

За даними Gas Infrastructure Europe, до завершення зимового газового сезону, який закінчується 31 березня, європейські газові сховища заповнені на 59%, що є рекордно високим показником для цієї пори року.

"Європа знаходиться на шляху до чергового рекордно високого рівня запасів газу на початку літа, і, схоже, континент знову буде на шляху до раннього заповнення своїх сховищ для наступної зими", - сказав керівник відділу європейського газу та світового СПГ консалтингової компанії Energy Aspects Джеймс Уодделл.

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Згідно з мандатом ЄС, встановленим після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, європейські газові сховища повинні бути заповнені на 90% до 1 листопада.

На газ, що зберігається в сховищах, зазвичай припадає близько чверті зимового споживання газу в Європі, де він є основним паливом для опалення, і високі рівні запасів повинні забезпечити Європу достатньою кількістю газу для забезпечення поставок наступної зими та уникнення різких цінових шоків.

Найбільш вразливими країнами ЄС є Австрія та Словаччина, оскільки вони все ще імпортують значну частину газу з Росії через Україну, але навіть вони заявляють, що працюють над новими джерелами постачання, щоб обмежити вплив у разі припинення поставок.

У 2024 році "Газпром" зазвичай постачав близько 40 мільйонів кубометрів газу на добу транзитними маршрутами через Україну, що, у разі збереження поставок, становитиме 14 мільярдів кубометрів на рік, або приблизно 3,5% від загального попиту в ЄС.

Близько половини цього газу надходить до Австрії трубопроводами через Україну і Словаччину. Австрійська енергетична компанія OMV заявила, що підготувалася до сценаріїв, в яких постачання російського газу буде припинено.

Представник компанії повідомив Reuters електронною поштою, що вона уклала довгостроковий контракт на регазифікацію скрапленого природного газу (СПГ) на терміналі Gate в Роттердамі.

Економічна правда