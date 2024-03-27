Попри російську атаку: Україна запевняє трейдерів, що зберігання газу у ПСГ країни безпечне

Україна прагне запевнити європейських трейдерів природного газу, що зберігання палива у підземних сховищах країни залишається безпечним, попри нещодавню російську атаку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За словами генерального директора оператора газосховищ ПАТ "Укртрансгаз" Романа Малютіна очікується, що влітку буде імпортовано до 4 мільярдів кубометрів газу, що більше, ніж минулого року. Європейські країни зазвичай використовують цей період для збільшення запасів перед наступним опалювальним сезоном. Проте після російської атаки на підземне сховище на заході України, трейдери можуть стати більш обережними.

"Хочу підкреслити, що пошкодження не впливають на наші можливості закачування газу в підземні сховища", – сказав Малютін у відповідь на запитання Bloomberg News.

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Трейдери з обережністю ставилися до зберігання газу в Україні з моменту початку війни, розв'язаної Росією у лютому 2022 року. Проте, за словами Малютіна, оператор сховищ зараз має понад тисячу договорів, з яких 168 – з нерезидентськими компаніями.

"Недільна атака посилить цю обережність. Водночас, у нас достатньо резервних потужностей, і ми готові реагувати", – додав він.

Малютін додав, що компанія має заходи для пом'якшення наслідків у разі пошкодження якогось певного об'єкта. Наприклад, вона не пов'язує газ у певних сховищах з конкретними клієнтами, а розглядає всі свої об'єкти як єдине ціле.

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Нагадаємо:

За результатом обстрілу було пошкоджено наземну інфраструктуру одного із підземних сховищ "Нафтогазу" на заході країни.