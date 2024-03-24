Росіяни пошкодили наземну інфраструктуру газового сховища "Нафтогазу"

За результатом обстрілу було пошкоджено наземну інфраструктуру одного із підземних сховищ "Нафтогазу" на заході країни.

Про це повідомила пресслужба "ПАТ Нафтогаз".

"Атака не вплине на постачання блакитного палива українським споживачам. Всі номінації замовників послуг зберігання та бронювання потужностей також продовжують виконуватися в повному обсязі. Ситуація під контролем наших спеціалістів та всіх залучених служб", – повідомив Олексій Чернишов.

Наразі тривають роботи з локалізації та ліквідації наслідків згідно зі сценаріями ПЛАС — Плану локалізації та ліквідації аварійних ситуацій.

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Раніше не повідомляли подробиці влучення в обʼєкт "Нафтогазу".

Нагадаємо:

Після нічного обстрілу 23 березня, було пошкоджено обʼєкти Нафтогазу на заході країни.

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