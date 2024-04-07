Украина нуждается в усилении ПВО во избежание отключений света летом - Bloomberg

Украина нуждается в усилении ПВО для защиты энергетических объектов от ракетных атак России, чтобы предотвратить отключения электроэнергии летом, когда потребление электроэнергии приблизится к зимнему пику.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра энергетики Украины Германа Галущенко.

"Российские бомбардировки украинских энергетических объектов в последние недели были более масштабными и лучше спланированными, чем нападения за предыдущие два года. Они вывели из строя генерирующие мощности и ограничили возможности электроснабжения. Это сделало восстановление оборудования и защиту электросети главными приоритетами для правительства, даже когда оно пытается оценить масштабы нанесенного ущерба", - пишет издание.

"Разрушение было значительным - в сфере производства электроэнергии и ее передачи. Ситуация сложная. Мы до сих пор не понимаем масштабов разрушений, поскольку многие объекты до сих пор находятся под завалами, и мы не можем до них добраться", - сказал Галущенко в интервью в своем офисе на главной улице Киева.

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Общие убытки официально не оценивались, хотя Галущенко заявил, что они уже исчисляются миллиардами гривен и могут продолжать расти. По его словам, в конце концов масштабы разрушений могут достичь миллиардов долларов.

По словам чиновников, уже пострадало шесть гигаватт электроэнергии, что втрое больше, чем Украина планировала импортировать из западных союзников этой зимой. ДТЭК, крупнейшая частная энергетическая компания Украины, заявила, что 80% ее объектов сильно повреждены.

Галущенко заявил, что Украина ищет необходимое энергетическое оборудование по всему миру, в том числе в соседних странах, чтобы заменить поврежденную технику. Но эти поиски могут быть напрасными, если страна не будет иметь достаточной противовоздушной обороны, сказал он.

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Напомним:

После масштабных атак, которые осуществила Россия 22 и 29 марта, Группа ДТЭК потеряла 80% своих генерирующих мощностей.

Правительство изучает различные варианты финансирования ремонта энергообъектов после новых атак россиян, также не исключается повышение тарифов для населения.

Летом украинцы, вероятно, столкнутся с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии.