У Міненерго не виключають підвищення тарифів на світло через наслідки нових атак росіян

Міненерго

Уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб’єктів після нових атак росіян, також не виключається підвищення тарифів для населення.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Bloomberg.

"Залежно від ситуації в липні та серпні ми будемо просити людей максимально економити. Росіяни не зможуть викликати повторення відключень електроенергії 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків у нас буде базова генерація, яка покриє від 30% до 50% наших потреб", - зазначив Галущенко.

Чиновник не виключив підвищення тарифу на електроенергію для населення та зазначив, що уряд вивчає різні варіанти фінансування ремонту енергооб’єктів.

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"Сьогодні ситуація ще складніша, ніж торік, оскільки ми втратили багато гідроенергетичної продукції і змушені проводити планові ремонти атомних енергоблоків", - сказав він.

Також міністр додав, що бомбардування Росією українських енергетичних об'єктів останніми тижнями були масштабнішими та краще спланованими, ніж атаки попередніх двох років, вивівши з ладу генерувальні потужності та обмеживши постачання електроенергії. У результаті відновлення обладнання та захист енергосистеми стали ключовими пріоритетами уряду, хоча він і намагається оцінити, якої шкоди було завдано.

"Руйнування були значними - у виробництві електроенергії та переданні електроенергії. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаб збитків, оскільки багато об'єктів усе ще лежать у руїнах, і ми не можемо до них дістатися", - пояснив Галущенко.

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Загальні збитки офіційно не підраховані, хоча очільник Міненерго сказав, що вони вже вимірюються мільярдами гривень і можуть продовжувати зростати. За його словами, масштаби можуть досягти мільярдів доларів.

Галущенко зазначив, що Україна шукає необхідне енергетичне обладнання по всьому світу — і зокрема в сусідніх країнах — для заміни свого пошкодженого обладнання. Але це полювання може бути марним, якщо країна не матиме достатньо протиповітряної оборони.

Також навесні 2024 року основними цілями російських ударів стали теплові та гідроелектростанції, що загрожує не тільки втратами електроенергії, а й екологічними катастрофами.

"Напади на гідроелектростанції є терористичними актами і воєнними злочинами, оскільки вони зачіпають не тільки виробництво енергії, а й роботу гребель на річках", - сказав міністр.

"Ми обов'язково будемо спілкуватися з людьми. Усі хочуть жити комфортно, але ми повинні враховувати той факт, що нині існують обмеження", - підсумував міністр.

Нагадуємо:

Голова НКРЕКП Валерій Тарасюк допускає зміни в механізмі забезпечення населення електроенергією (ПСО). Наразі до 1 травня 2024 року різницю між тарифами та ринковою ціною покривають НАЕК "Енергоатом" і ПрАТ "Укргідроенерго".

Згодом у НКРЕКП уточнили, що робота щодо змін діючих тарифів на електричну енергію для побутових споживачів не ведеться.