Второй офис "Сделано в Украине" открыли в Чернигове

Минэкономики

В 8 открыли региональный офис "Сделано в Украине" для поддержки микро- и малого бизнеса региона.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Региональный офис программы в Черновцах стал вторым после офиса в Сумах. Он будет работать на базе Черниговского областного центра занятости.

"Здесь малый и микробизнес сможет получить консультации, помощь в оформлении документов для получения грантов и участия в других программах поддержки. Мы видим запрос от предпринимателей на такие офисы, ведь это возможность быстро и в удобном формате не только получить информацию, а даже непосредственно подать заявку или решить проблемные вопросы", - отметила первый вице-премьер - министр экономики Юлия Свириденко.

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По ее словам, офисы "Сделано в Украине" - лишь небольшая составляющая политики Правительства по поддержке бизнеса.

Приоритетами Кабмина на этот год являются, в частности, стимулирование производства, привлечение инвестиций в реальный сектор и увеличение объемов несырьевого экспорта. Особенно это важно в контексте прифронтовых и деоккупированных регионов, где бизнес пострадал больше всего.

"В этом году на программы поддержки бизнеса мы заложили в бюджет более 45 миллиардов гривен. Это рекордная сумма за последние годы. Для Черниговщины на этот год предусмотрели 1,25 миллиарда гривен Эта сумма может быть увеличена, ведь чем активнее бизнесы региона будут развивать производство и подаваться на программы поддержки, тем больше средств смогут получить", - добавила руководительница Минэкономики.

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Напоминаем:

В конце марта в Сумах открыли первый офис платформы "Сделано в Украине" для поддержки микро- и малого бизнеса.

27 марта впервые прошла региональная встреча по новой программе экономической политики "Сделано в Украине".

В конце февраля президент Владимир Зеленский объявил о старте новой экономической платформы "Сделано в Украине". Новосозданная платформа "Сделано в Украине" должна стать площадкой постоянного прямого диалога государства и предпринимателей.