Перший офіс "Зроблено в Україні" відкрили у Сумах: скільки коштів виділили підприємцям регіону

Мінекономіки

У Сумах відкрили перший офіс платформи "Зроблено в Україні" для підтримки мікро- та малого бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

У відомстві пояснили, що в таких офісах підприємці зможуть отримати консультації щодо умов участі в урядових програмах в рамках політики "Зроблено в Україні".

"Ми розуміємо у яких складних умовах працюють українські підприємці. Особливо у прифронтових регіонах, де вести бізнес неспівмірно важче, аніж в тилових містах. Тому ми обрали Суми, як перше місто, де відкриваємо перший регіональний офіс "Зроблено в Україні"", – розповіла перша віцепрем’єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Офіс працюватиме базі Сумського міського центру зайнятості. Тут підприємці зможуть отримати очно консультацію, їм допомагатимуть з оформленням документів на гранти та інші програми.

"Наша мета — до кінця року створити такі центри у всіх українських містах, де це можливо", – додала Свириденко.

Перша віцепрем’єрка наголосила, що відновлення зруйнованої інфраструктури та економіки України неможливе без розвитку українського бізнесу. Головною задачею економічного блоку уряду є стимулювати виробництво, залучати інвестиції у реальний сектор та посилювати несировинний експорт.

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"Наша стратегічна мета — змінити структуру економіки й наростити виробництво товарів із високою доданою вартістю. Саме така мета політики "Зроблено в Україні". В рамках неї на програми підтримки бізнесу ми заклали до бюджету понад 45 мільярдів гривень. Це рекордна сума за останні роки.

Для Сумщини на цей рік передбачили мільярд гривень, але ця сума не є лімітом, адже чим активнішими будуть місцеві бізнеси, тим більше допомоги від держави зможуть отримати", - розповіла віцепрем’єрка.

Нагадуємо:

27 березня вперше пройшла регіональна зустріч щодо нової програми економічної політики "Зроблено в Україні".

У кінці лютого президент Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи "Зроблено в Україні". Новостворена платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.