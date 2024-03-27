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Влада вперше провела регіональну зустріч нової економічної платформи "Зроблено в Україні" 

Середа, 27 березня 2024, 19:20 - Анастасія Дячкіна

27 березня вперше пройшла регіональна зустріч щодо нової програми економічної політики "Зроблено в Україні". 

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час свого звернення. 

"Є суттєвий обсяг коштів на цей рік – на всі регіони нашої держави. Гарантовано – і на Сумську область. Є цілком конкретні завдання для урядовців, для Фонду держмайна, для Офісу Президента і для обласної влади за підсумками зустрічей і нарад тут сьогодні. Є підписані контракти для нашого оборонно-промислового комплексу", – зазначив Зеленський. 

Він наголосив, що з кожним місяцем з’являється усе більше компаній, усе більше розробників пропонують конкретні зразки зброї, снарядів, техніки, машин для розмінування, багатьох інших речей – усього того, що потрібно на фронті. 

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"Зокрема, за сьогодні є нові контракти на автоматизовані системи ведення вогню, нові FPV-дрони з відповідними скидами, тренажери для мобільних вогневих груп, які допоможуть ефективніше збивати "шахеди". Усе те, що справді потрібно," – повідомив глава держави. 

Нагадаємо: 

У кінці лютого президент Володимир Зеленський оголосив про старт нової економічної платформи "Зроблено в Україні". Новостворена платформа "Зроблено в Україні" має стати майданчиком постійного прямого діалогу держави і підприємців.

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Економічна правда
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