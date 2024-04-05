В марте в госбюджет поступило акцизного налога на более 9 миллиардов

В марте 2024 года в общий фонд государственного бюджета Украины поступило 9,2 млрд грн акцизного налога.

Об этом сообщает пресс-служба налоговой службы.

"В марте 2024 года в общий фонд Государственного бюджета Украины поступило акцизного налога с произведенных в Украине и ввезенных на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) в сумме 9,2 млрд грн", - говорится в сообщении.

Больше всего дополнительных поступлений получено от:

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Табачных изделий: на 0,3 млрд грн, или 105,8% от доказанного задания (5,9 млрд грн);

Электрической энергии: в сумме 0,2 млрд грн, или 135,9% от доказанного задания (0,6 млрд грн);

Ликеро-водочной продукции: на 0,1 млрд грн, или 112,6% от доведенного задания (0,8 млрд гривен).

Напомним:

В первые три месяца года Украине не хватило 257,4 миллиарда гривен собственных средств для покрытия расходов госбюджета.

В то же время налоговая и таможенная службы перевыполнили план поступлений в госбюджет почти на 10 миллиардов гривен.

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Дефицит государственного бюджета Украины по итогам первого квартала оценивается в 197 млрд грн, в частности в марте он составил 103 млрд грн.