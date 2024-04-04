Завладение 100 миллионами на закупках в УЗ: чиновника СБУ Шило взяли под стражу

Бывшего советника Офиса президента и чиновника СБУ Артема Шило, которого подозревают в организации схемы завладения почти 100 млн грн на закупках в УЗ, 4 апреля взяли под стражу.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Судья Высшего кнтикорупционного суда Екатерина Сикора приняла решение применить Шило меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 30 млн грн.

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Напоминаем:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили в АО "Укрзализныця" организаторов схемы завладения 94,7 млн грн на закупках трансформаторов по завышенным ценам.

Ранее сообщалось, что Артем Шило больше не возглавляет Главное управление контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ, однако остался работать в структуре СБУ.

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Ранее УП писала, что заместитель главы Офиса президента Олег Татаров обеспечивает "координацию" правоохранительных органов. По данным УП, среди правоохранителей, которые ориентируются на Татарова, есть и Шило.

Артем Шило работает в СБУ с 2012 года, с 2016 года работал в департаменте противодействия киберпреступности.

В 2021 году уволился из СБУ и стал советником Офиса президента.

Летом 2022 года Шило вернулся в СБУ как руководитель главного управления контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма.