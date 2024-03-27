РФ становится труднее экспортировать нефть, поскольку Китай, ОАЭ и Турция усиливают контроль за банками - Reuters

Российские нефтяные компании сталкиваются с задержками в оплате за нефть и топливо на несколько месяцев, поскольку банки в Китае, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) становятся более осторожными из-за вторичных санкций США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники

Отмечается, что задержки платежей уменьшают поступления в Кремль и делают их нестабильными, позволяя Вашингтону достигать двойных санкционных целей - препятствовать поступлению средств в РФ, чтобы наказать ее за войну в Украине, и одновременно не прерывать глобальные энергетические потоки.

Несколько банков в Китае, ОАЭ и Турции за последние недели ужесточили свои требования по соблюдению санкций, что привело к задержкам или даже отказу в денежных переводах в Россию.

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"Банки, осторожно относясь к вторичным санкциям США, начали требовать от своих клиентов предоставить письменные гарантии того, что ни одно физическое или юридическое лицо из списка SDN (Special Designated Nationals) США не участвует в сделке или не является бенефициаром платежа", - говорится в сообщении.

Кроме того, представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что проблемы с платежами существуют, когда его спросили о сообщениях о том, что банки в Китае замедлили платежи.

Добавляется, что еще в декабре 2023 года Минфин США издал распоряжение, в котором предупредил о возможном применении санкций за уклонение от соблюдения Россией ценовых ограничений в отношении иностранных банков и призвал их усилить контроль за соблюдением требований.

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Это стало первым прямым предупреждением о возможности вторичных санкций против России, что поставило ее в один ряд с Ираном в некоторых сферах торговли.

В соответствии с приказом США банки Китая, ОАЭ и Турции, которые работают с Россией, усилили проверки, начали требовать дополнительную документацию.

Напомним:

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета.

Турецкие банки отказываются от работы с российскими, опасаясь вторичных санкций.

Турецкие банки ужесточили политику в отношении российских клиентов - некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, которые собираются открыть карту. В Кремле подтвердили, что проблема действительно существует.

Госбанки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США пригрозили вторичными санкциями против иностранных финансовых фирм, которые помогают РФ в военных действиях в Украине.

Экономическая правда