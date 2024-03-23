Российская нефть начала чувствовать давление санкций

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С начала октября США ужесточили санкции против широкого флота танкеров, перевозящих российскую нефть, с тех пор десятки танкеров, попавших под санкции, стоят без дела.

Об этом сообщает Bloomberg.

Российская нефть наконец-то ощущает на себе действие санкций. Танкеры государственного "Совкомфлота" перестали принимать все индийские нефтепереработчики.

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Десятки судов, попавших под санкции, не смогли загрузить грузы.

Российская нефтеэкспортная машина, финансирующая войну Кремля в Украине, наконец-то терпит убытки.

Хотя на данном этапе не ожидается резкого сокращения поставок, вопрос заключается в том, как далеко западные регуляторы зайдут в закручивании гаек, пока цены на нефть направляются к 90 долларам за баррель.

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Затраты на доставку российской нефти огромны. По данным Argus Media, доставка груза Балтийским морем в Китай стоит около 14,50 долларов за баррель. По оценкам агентства, более половины этой суммы связано с санкциями.

Кроме этого, атаки украинских дронов на российские НПЗ сокращает доходы РФ. Ранее сообщалось, что в результате ударов украинских беспилотников по российским НПЗ около 600 тыс баррелей ежедневных нефтеперерабатывающих мощностей России было выведено из строя.

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Напомним:

Ночью на 23 марта стало известно о взрывах и пожаре на Куйбышевском НПЗ в российской Самарской области.

Разведка Великобритании проанализировала попытки России защитить свои объекты нефтеперерабатывающей отрасли от украинских ударов.