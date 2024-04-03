Петиция по выходу Raiffeisen Bank из РФ набрала 50 тысяч голосов

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Петиция международной коалиции гражданского общества с призывом к правлению Raiffeisen Bank International "немедленно закрыть свой бизнес в России, стране, признанной Европарламентом государством-спонсором терроризма", набрала более 49700 голосов.

Об этом сообщает B4Ukraine.

"Если тысячи из нас нажмут на членов правления "Райффайзен Банка" непосредственно перед их ежегодным заседанием в Вене, у нас будет шанс заблокировать доступ России к финансовым ресурсам, питающим ее несправедливую агрессию", - заявили авторы петиции.

Отмечается, что обращение международной коалиции B4Ukraine, совместное с организациями BankTrack и WeMove Europe, касается общего собрания руководства банка, запланированного на 4 апреля в Вене.

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"Нашим коллективным давлением мы покажем, что вся Европа наблюдает. Нам надоели их уклончивые двойные соглашения, и мы хотим действий. Вместе мы могли бы заставить Raiffeisen прекратить финансирование военной машины Путина", - говорится в заявлении.

B4Ukraine призывает правление Raiffeisen Bank International AG списать российские активы банка и, как это сделали другие кредиторы до них, как можно быстрее выйти из России, не передавая ценные активы, которые могли бы быть использованы ею для продолжения войны против Украины.

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Напомним:

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Экономическая правда