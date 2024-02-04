Raiffeisen bank все ще розглядає питання про вихід з Росії

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Австрійська банківська група "Raiffeisen Bank International" (RBI) все ще не вийшов з ринку Росії, після 2 років війни та обіцянок покинути російський ринок

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на слова голови правління Raiffeisen Bank Йоганна Штробля, підбиваючи бізнес-показники за 2023 рік.

"Ми продовжуємо працювати над деконсолідацією нашого російського бізнесу або у формі продажу, або у формі відокремлення", - сказав Штробль.

Як зазначають в банку, з другого кварталу 2022 року обсяг кредитування в Росії скоротився на 56%". Водночас станом на кінець 2023 року він все ще становив 6 млрд євро.

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Крім того, Raiffeisen Bank значно скоротив свій бізнес платіжних операцій з Росією та припинив усі ділові відносини з російськими банками-кореспондентами, за винятком своєї дочірньої компанії "Райффайзенбанк".

Консолідований чистий прибуток Raiffeisen Bank без урахування внесків з Росії та Білорусі становив 997 млн євро.

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Нагадаємо:

17 грудня Національне агентство з питань запобігання корупції вилучило австрійський Raiffeisen Bank зі списку компаній-спонсорів війни до моменту проведення консультацій.

24 грудня Raiffeisen Bank international AG планує через складні транзакції вивести частину активів з Росії, що призведе до вигоди для російського олігарха Олега Дерипаски.