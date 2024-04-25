Морской экспорт бензина из России упал до полугодового минимума: какова причина

Недельный морской экспорт автомобильных бензинов из российских портов упал до полугодового минимума - 54 тысяч тонн.

Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные Консалтинговой группы "А-95".

"Уменьшение отгрузок обусловлено введенным российским правительством запретом на экспорт бензинов, который начал действовать с 1 марта этого года", - пишет отраслевое издание.

Производство высокооктанового топлива в России сокращается четвертый месяц подряд, что обусловлено ремонтными работами на НПЗ из-за технических проблем или вследствие атак БпЛА.

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В марте объемы производства бензинов составили 3,51 млн тонн, это на 0,5 млн тонн меньше по сравнению с декабрем прошлого года. По оценкам Консалтинговой группы "А-95", по итогам апреля выпуск бензина будет в пределах 3,4-3,5 млн тонн.

Наибольшие объемы в этом году отгружались в Нигерию и Ливию. Сокращение поставок российского топлива вследствие запрета экспорта в первую очередь ощутили африканские страны, что привело к росту спроса на бензин, который производится в странах ЕС.

"Среди других направлений поставок топлива из российских портов стоит выделить Бразилию и ОАЭ", - пишет издание.

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Напомним:

Правительство России рассматривает возможность введения определенного смягчения экологических стандартов на топливо, чтобы позволить использование низкокачественного бензина в условиях возможного дефицита.

Россия обратилась к Казахстану с просьбой быть готовыми поставить 100 000 тонн бензина на случай нехватки топлива, которую могут усилить атаки украинских дронов и остановки НПЗ.

Россия увеличила импорт топлива из Беларуси в марте, чтобы преодолеть риск дефицита на своем внутреннем рынке, который возник из-за ремонтов на российских НПЗ после атак дронов.