РФ звернулася до Казахстану з проханням виділити їй 100 тисяч тонн бензину

Росія звернулася до Казахстану з проханням бути готовими поставити 100 000 тонн бензину на випадок нестачі пального, яку можуть посилити атаки українських дронів та зупинки НПЗ.

Про це повідомдяє Reuters з посиланням на джерела в галузі.

Джерела повідомили, що Москва звернулася до Казахстану з проханням створити резервний фонд у розмірі 100 000 тонн бензину, який буде готовий поставити пальне до Росії у разі необхідності. Угоду про використання резервів для Росії вже укладено.

З 1 березня Москва на півроку запровадила заборону на експорт бензину, щоб запобігти гострому дефіциту палива. Водночас вона не поширюється на очолюваний Москвою Євразійський економічний союз, до якого входить Казахстан, а також на деякі країни, наприклад Монголію, з якими Росія має міждержавні угоди про поставки палива. Однак трейдери вважають, що заборону можуть розширити, якщо ситуація в Росії погіршиться.

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За даними джерел, станом на 5 квітня запаси бензину марки АІ-92 у Казахстані становили 307 700 тонн, а бензину марки АІ-95 – 58 000 тонн. Резерви дизельного палива становили 435 300 тонн, а авіаційного палива – 101 000 тонн.

Нагадаємо:

Уряд Росії з 1 березня на півроку заборонив експорт бензину та збільшив норматив продажу дизельного пального на біржі до 16%. Таких заходів хочуть вжити для боротьби зі зростанням цін на пальне.

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Ще у вересні 2023 року в уряді країни-агресора повідомляли, що російський уряд готовий вжити кардинальних заходів на ринку пального через рекордне зростання оптових цін.

Росія збільшила імпорт пального з Білорусі у березні, щоб подолати ризик дефіциту на своєму внутрішньому ринку, який виник через ремонти на російських НПЗ після атак дронів.

Росія скоротила залізничний експорт бензину вдвічі у березні після запровадження паливного ембарго. Зростання внутрішнього попиту та незаплановані зупинки нафтопереробних заводів призвели до напруження ситуації на внутрішньому ринку.