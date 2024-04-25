Из 120 тонн проданного янтаря из Украины легальны только где-то 40-50 - Мазепа

Игорь Мазепа Фото ЭП

По оценкам бизнесмена Игоря Мазепы лишь около 40-50% проданного из Украины янтаря добывается легально.

Об этом он заявил в интервью "Экономической правде".

"Сейчас ситуация такова, что из где-то 100-120 тонн, которые продаются янтаря из Украины, легально только 40, возможно, 50. То есть, где-то треть реально. Это мы видим по предложению украинского сырья в Китае - крупнейшем импортере янтаря. Точной цифры не знает никто, но более-менее где-то так и есть", - отметил бизнесмен.

По его словам, он планирует и в дальнейшем инвестировать в добычу янтаря.

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"Еще планирую развивать проекты по добыче, потому что сейчас идет борьба с россиянами за китайский рынок. Мы уже взяли в разработку второй карьер, возможно, купим еще и третий", - добавил он.

Игорь Мазепа является совладельцем компании "Центр "Солнечное ремесло" - крупнейшего в Украине частного предприятия, которое занимается промышленной добычей янтаря. Кроме Мазепы бенефициаром компании является Юрий Благодырь, а основателем - Галина Симха.

Читайте подробнее в интервью: "В законах есть "серые зоны" для недобропорядочных "ментов". Игорь Мазепа о давлении правоохранителей, земельных схемах и критике Зеленского

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Справочно. В начале 2014 года Украину охватила "янтарная лихорадка". Нелегальная добыча янтаря, связанная с криминалом и теневыми схемами, стала проблемой. Однако со временем ситуация изменилась.

По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на январь 2024 года килограмм янтарного сырца стоит 10,7 тыс грн. Это значительно ниже, чем в 2014-2015 годах, когда цена была в пять раз выше.

Снижение цен связано с падением спроса. Китай был основным покупателем украинского янтаря. Однако сейчас китайские компании уже имеют достаточные запасы сырья, поэтому потребность в нем уменьшилась.

В мире не более десяти стран имеют залежи янтаря, а Украина имеет значительные залежи этого ископаемого.

Напоминаем:

Государственное бюро расследований задержало 18 января украинского бизнесмена, основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепу во время прохождения украино-польской границы.

Основатель Concorde Capital Игорь Мазепа 23 января после уплаты залога в размере 21 миллион гривен вышел из СИЗО.

Задержанный по "делу Мазепы" совладелец Riviera Village Сергей Слюсаренко написал открытое письмо Владимиру Зеленскому из СИЗО, в котором находится более двух месяцев. Свой арест он называет наступлением на честный бизнес.

Следствие настаивает, что две преступные группировки - Слюсаренко и Игоря Мазепы - автономно друг от друга в одно и то же время незаконно завладели стратегически важными землями. В результате государство получило миллионные убытки, а Киев оказался на грани техногенной катастрофы.

В феврале Печерский районный суд отпустил под ночной домашний арест соучредителя коттеджного городка Riviera Village Сергея Слюсаренко.