Tesla сократит 400 сотрудников на своем едином европейском заводе
Американский автопроизводитель Tesla сократит 400 рабочих мест на своем единственном европейском заводе возле Берлина.
Об этом сообщает dpa со ссылкой на пресс-релиз компании.
Чтобы избежать принудительных увольнений, компания планирует добровольную программу для работников. Для реализации этой программы проведут переговоры с рабочим советом.
Tesla поначалу не предоставила никаких подробностей на этот счет.
"Текущий рынок сбыта слабеющих электромобилей ставит вызовы и перед Tesla", - прокомментировали причины сокращения рабочих мест в компании.
На прошлой неделе производитель автомобилей объявил, что контракты с 300 временными работниками на заводе в Грюнхайде, недалеко от Берлина, не будут продлены.
По информации Tesla, договорный партнер компании уже смог трудоустроить большинство пострадавших временных работников.
В настоящее время на немецком заводе работает более 12 тысяч человек.
Напомним:
Автопроизводитель Tesla уволит более 10% своей рабочей силы по всему миру, поскольку компания борется с падением продаж и обострением ценовой войны на электромобили.
Помимо этого Tesla более чем на 30% снизила цену полного автопилота в своих авто, а также снизила цены на свои автомобили Model Y, Model X и Model S в США на 2 тыс долл каждую.