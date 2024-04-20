Tesla снизила цены своих авто в США

Getty Images

В пятницу 19 апреля Tesla снизила цены на свои автомобили Model Y, Model X и Model S в США на 2 000 каждую.

Об этом сообщает Reuters.

Производитель электромобилей, компания Илона Маска Tesla снизил цены в США на базовую версию Model Y до 42 990 долл, тогда как более дорогие и производительные варианты автомобиля теперь стоят 47 990 долл и 51 490 долл соответственно, сообщается на сайте компании.

Базовая версия Model S теперь стоит 72 990 долл, а ее клетчатый вариант - 87 990 долл. Базовый вариант Model X теперь стоит 77 990 долл, а его клетчатый вариант - 92 900 долл.

Реклама:

Tesla North America также сообщила, что после 30 апреля прекращает действие своей реферальной программы на всех рынках.

Напомним:

Автопроизводитель Tesla отзывает 3878 автомобилей модели Cybertruck для замены накладки на педаль газа.

Реклама: