Tesla уволит более 10% штата по всему миру из-за падения продаж

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Автопроизводитель Tesla уволит более 10% своей рабочей силы по всему миру, поскольку компания борется с падением продаж и обострением ценовой войны на электромобили.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на внутреннюю записку, с которой ознакомилось агентство.

По состоянию на декабрь 2023 года крупнейший в мире автопроизводитель по рыночной стоимости насчитывал 140 473 сотрудника по всему миру.

Во внутренней записке не сказано, сколько именно рабочих мест будет сокращено.

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Некоторые сотрудники в Калифорнии и Техасе уже получили уведомления об увольнении, сообщил Reuters источник на условиях анонимности.

"Поскольку мы готовим компанию к следующему этапу роста, чрезвычайно важно проанализировать каждый аспект компании на предмет сокращения расходов и повышения производительности", - отметил в служебной записке генеральный директор Tesla Илон Маск.

"В рамках этих усилий мы провели тщательный обзор и приняли трудное решение сократить нашу численность персонала более чем на 10% по всему миру", - говорится в записке.

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Tesla не сразу ответила на просьбу агентства о комментарии.

"Тесла зреет как компания, и это уже не та история роста, которой она была раньше", - сказал старший аналитик Roth Capital Крейг Ирвин.

"Увольнения означают, что руководство ожидает, что слабый спрос сохранится", - добавил он.

Однако вице-президент по исследованиям и автомобилестроению в Gartner Педро Пачеко сказал, что сокращение может быть просто признаком того, что компания сокращает расходы перед выпуском новых моделей, поскольку продажи замедляются после стремительного роста, вызванного запуском Model Y и Model 3.

В этом месяце Tesla сообщила, что ее глобальные поставки автомобилей в первом квартале упали впервые за почти четыре года, поскольку снижение цен не смогло стимулировать спрос.

Американский производитель электромобилей не спешит обновлять свои устаревшие модели, поскольку высокие процентные ставки снизили аппетит потребителей к дорогим товарам, тогда как конкуренты в Китае, крупнейшем автомобильном рынке мира, выпускают более дешевые модели.

Экономическая правда