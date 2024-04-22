Валютные облигации Украины выросли после одобрения Палатой представителей США пакета финпомощи

Украинские валютные облигации подскочили после того, как Палата представителей США на выходных одобрила пакет финпомощи на сумму 61 миллиард долларов.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Облигации с погашением в 2026 году, которые на прошлой неделе упали до самого низкого уровня за месяц, в начале торгов в Лондоне подорожали на 0,9 цента до более 33 центов, продемонстрировав лучшие показатели среди долларовых облигаций развивающихся стран.

"Принятие пакета помощи стало большим облегчением для инвесторов, которые все больше обеспокоены тем, что Россия может снова захватить инициативу на поле боя", - сказал портфельный менеджер Neuberger Berman Asset Management Каан Назли.

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Ранее группа владельцев украинских долговых обязательств выбрала PJT Partners Inc. своим финансовым советником перед потенциальной реструктуризацией, сообщило агентство Bloomberg. Выплаты по непогашенным международным облигациям страны на сумму 20 миллиардов долларов были приостановлены два года назад после вторжения России.

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Напомним:

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Палата представителей США в субботу, 20 апреля, проголосовала за законопроект об иностранной помощи для Украины.

США предложили предоставить десятки миллиардов евро Украине в долг под залог будущих доходов от российских государственных активов, которые были заморожены западными странами.

Министерство финансов на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло вгосударственный бюджет 7,2 млрд грн в эквиваленте.

Группа держателей украинских долговых обязательств, в которую входят Amundi, Amia Capital, Black Rock выбрали советников по реструктуризации украинских обязательств по еврооблигациям, которые должны быть разморожены в сентябре.