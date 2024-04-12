США запропонували надати мільярди євро Україні у вигляді боргу під заставу прибутків від активів РФ
США запропонували надати десятки мільярдів євро Україні у борг під заставу майбутніх прибутків від російських державних активів, які були заморожені західними країнами.
Про це повідомляє Financial Times.
Група країн G7 розділилася в думках щодо того, що робити з російськими активами на суму 260 мільярдів євро, замороженими Заходом відтоді, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Вашингтон підтримав ідею конфіскації резервів у повному обсязі та передачі їх Україні, що, на думку європейських чиновників, може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки. Країни ЄС воліли б віддати Києву лише прибутки, отримані від відповідних активів.
Але питання використання російських резервів для допомоги Києву стало більш актуальним в останні місяці, коли питання додаткової допомоги Україні з боку США заблоковано в Конгресі.
"Ми перебуваємо в точці, в якій ми повинні вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність іммобілізованих резервів для України. Ми не можемо чекати. Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо", - заявив у середу в Києві Даліп Сінгх, заступник радника з питань міжнародної економіки національної безпеки США.
Сінгх сказав, що пропозиція США передбачає "поточну вартість майбутнього процентного потоку від іммобілізованих активів, або через облігації, або через позику".
Він зазначив, що європейці вже продемонстрували готовність перераховувати Україні відсотки з резервів на піврічній основі. Однак, існують способи "збільшити вартість цих потоків доходів з часом".
"Замість того, щоб просто перераховувати річний прибуток з резервів... концептуально можливо перераховувати 10-річні прибутки або 30-річні прибутки, - сказав він. "Теперішня вартість цих прибутків складає дуже велику цифру".
Нагадаємо:
Країни, що підтримують Росію, вимагають від ЄС відмовитися від будь-яких планів щодо конфіскації державних активів Москви.
Сполучені Штати запропонували своїм союзникам з Групи семи (G7) створити спеціальний фонд, який би видав облігації на суму щонайменше 50 мільярдів доларів США. Ці облігації будуть забезпечені прибутками від заморожених російських державних активів, а отримані кошти спрямують на підтримку України.