США запропонували надати мільярди євро Україні у вигляді боргу під заставу прибутків від активів РФ

США запропонували надати десятки мільярдів євро Україні у борг під заставу майбутніх прибутків від російських державних активів, які були заморожені західними країнами.

Про це повідомляє Financial Times.

Група країн G7 розділилася в думках щодо того, що робити з російськими активами на суму 260 мільярдів євро, замороженими Заходом відтоді, як Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Вашингтон підтримав ідею конфіскації резервів у повному обсязі та передачі їх Україні, що, на думку європейських чиновників, може порушити міжнародне право та дестабілізувати фінансові ринки. Країни ЄС воліли б віддати Києву лише прибутки, отримані від відповідних активів.

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Але питання використання російських резервів для допомоги Києву стало більш актуальним в останні місяці, коли питання додаткової допомоги Україні з боку США заблоковано в Конгресі.

"Ми перебуваємо в точці, в якій ми повинні вивчити всі можливі шляхи, щоб максимізувати цінність іммобілізованих резервів для України. Ми не можемо чекати. Ми не можемо чекати вічно, ми це знаємо", - заявив у середу в Києві Даліп Сінгх, заступник радника з питань міжнародної економіки національної безпеки США.

Сінгх сказав, що пропозиція США передбачає "поточну вартість майбутнього процентного потоку від іммобілізованих активів, або через облігації, або через позику".

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Він зазначив, що європейці вже продемонстрували готовність перераховувати Україні відсотки з резервів на піврічній основі. Однак, існують способи "збільшити вартість цих потоків доходів з часом".

"Замість того, щоб просто перераховувати річний прибуток з резервів... концептуально можливо перераховувати 10-річні прибутки або 30-річні прибутки, - сказав він. "Теперішня вартість цих прибутків складає дуже велику цифру".

Нагадаємо:

Країни, що підтримують Росію, вимагають від ЄС відмовитися від будь-яких планів щодо конфіскації державних активів Москви.

Сполучені Штати запропонували своїм союзникам з Групи семи (G7) створити спеціальний фонд, який би видав облігації на суму щонайменше 50 мільярдів доларів США. Ці облігації будуть забезпечені прибутками від заморожених російських державних активів, а отримані кошти спрямують на підтримку України.