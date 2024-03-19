Во вторник Минфин привлек в госбюджет более 16 миллиардов благодаря облигациям

По результатам аукциона по размещению облигаций внутреннего государственного займа во вторник, 19 марта, в государственный бюджет привлечено 16,3 млрд грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Сегодня Минфин разместил облигации на сумму более 16,3 млрд гривен в эквиваленте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство финансов предложило инвесторам следующие гривневые ОВГЗ:

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3 млрд грн под 16,46% с погашением через 1 год;

4,1 млрд грн под 17,35% с погашением через 2 года,

3,37 млрд грн под 18,3% с погашением через 3,3 года.

Также были предложены ОВГЗ в долларах США - почти 150 млн под 4,66% с погашением через 1 год.

Напомним:

Министерство финансов 12 марта на аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет почти 8,9 миллиардов гривен.

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