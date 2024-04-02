"Черноморнефтегаз" уплатило дивидендов с облгазов Фирташа на более 60 миллионов

Нафтогаз

АО "Черноморнефтегаз" уплатило в бюджет 63,6 млн грн гарантированных дивидендов от доходов по управлению облгазами, принадлежавших Дмитрию Фирташу.

Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.

"Поступления в государственный бюджет от управляющего ГАО "Черноморнефтегаз" за 2024 год от облгазов Фирташа составили уже 63,6 млн грн из гарантированных 226 млн грн от распределения дивидендов за 2022 год", - сообщила она.

Напомним:

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Государство начало получать деньги от компании "Черноморнефтегаз", которая взяла в управление 26 операторов газораспределительных систем, связанных с Дмитрием Фирташем.

В течение 2023 года "Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов.