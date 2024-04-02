"Черноморнефтегаз" уплатило дивидендов с облгазов Фирташа на более 60 миллионов
АО "Черноморнефтегаз" уплатило в бюджет 63,6 млн грн гарантированных дивидендов от доходов по управлению облгазами, принадлежавших Дмитрию Фирташу.
Об этом сообщила глава Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елена Дума.
"Поступления в государственный бюджет от управляющего ГАО "Черноморнефтегаз" за 2024 год от облгазов Фирташа составили уже 63,6 млн грн из гарантированных 226 млн грн от распределения дивидендов за 2022 год", - сообщила она.
Напомним:
Государство начало получать деньги от компании "Черноморнефтегаз", которая взяла в управление 26 операторов газораспределительных систем, связанных с Дмитрием Фирташем.
В течение 2023 года "Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов.
Как объяснял глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, интеграция облгазов под государственные "Газсети" - это была мера военного времени.