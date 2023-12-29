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"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа

Пятница, 29 декабря 2023, 10:25 - Анастасия Дячкина

На протяжении 2023 года "Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов и горгазов.

Об этом заявил глава группы "Нафтогаз" Алексей Чернышев.

"Это большая ответственность, поскольку вместе с этим значительно возросло количество наших клиентов. Однако это был необходимый шаг, от которого зависит стабильность критической инфраструктуры, работа бизнеса и комфорт украинцев. В условиях рисков постоянных обстрелов и возможных блекаутов газоснабжение должно быть бесперебойным", – сказал Чернышев.

По его словам, операционный контроль над региональными предприятиями, дал возможность государству обеспечить бесперебойное газоснабжение и "положить конец разнообразным схемам, по которым государственный бюджет недополучал миллиарды гривен".

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Чернышев также отметил, что, по предварительным расчетам, в следующем году отчисления в государственный бюджет операторами ГРМ составят более 5 млрд грн.

Напомним:

С 1 января 2024 года газ жителям Ровенской и Закарпатской областей будут доставлять филиалы компании "Газсети", которая находится в структуре "Нафтогаза".

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Как объяснял глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, интеграция облгазов под государственные "Газсети" - это была мера военного времени.

Нафтогаз Фирташ компании
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Экономическая правда
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