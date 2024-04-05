АРМА виставляє на продаж Maybach та колекційні годинники Медведчука

АРМА ухвалило рішення виставити на реалізацію автомобіль Maybach та 20 колекційних наручних годинників екслідера забороненої в Україні ОПЗЖ Віктора Медведчука.

Про це повідомляє пресслужба АРМА.

АРМА визначить організатора аукціону із продажу майна Медведчука 25 квітня. До 19 квітня Агентство приймає документи від юросіб — потенційних реалізаторів Maybach та елітних годинників.

За новими правилами, всі продажі арештованого майна проводяться виключно на "Prozzoro.Продажі".

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Нагадаємо:

Агентство з розшуку та менеджменту заарештованих активів (АРМА) оголосило про конкурсний відбір юридичних осіб, яким буде надано право продати конфісковану у Віктора Медчедчука яхту Royal Romance рішенням українських та хорватських судів.

Кабмін 16 лютого погодив АРМА реалізацію 92-метрової яхти Royal Romance, що належить сім'ї Віктора Медведчука та знаходиться у Хорватії.

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