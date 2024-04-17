На Запорожской АЭС не проводят все необходимые ремонты - Энергоатом

Из-за некомпетентности набранного оккупантами персонала на Запорожской атомной электростанции не проводятся необходимые ремонты и проверки в полном объеме.

Об этом заявил и.о. председателя правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин в эфире Radio NV.

Он отметил, что из-за нехватки квалифицированного персонала россияне принимают на работу на ЗАЭС всех желающих.

"Это большая угроза оборудованию. Из-за некомпетентных действий этого персонала постоянно фиксируются отказы оборудования, и ситуация постоянно ухудшается. Не проводятся в полном объеме ремонты и регламентные проверки", - сказал Котин.

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Он отметил, что оборудование атомной электростанции требует постоянных проверок согласно графикам. Кроме того, после перевода четвертого энергоблока ЗАЭС в "холодный останов" у "Энергоатома" возникли опасения, что в энергоблоке обнаружили серьезные дефекты.

Напомним:

Международное агентство по атомной энергии достаточно сдержанно действует в вопросе деоккупации Запорожской атомной электростанции и не имеет инструментов для того, чтобы заставить Россию покинуть ее.

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Перевод всех энергоблоков Запорожской АЭС в холодное состояние уменьшает риски, однако главной угрозой ядерной безопасности является оккупация электростанции российскими войсками.

Все шесть энергоблоков оккупированной Запорожской атомной электростанции переведены в состояние холодного останова впервые с 2022 года.

Глава РФ сообщил о планах "перезапустить" деятельность ЗАЭС Международному агентству по атомной энергетике (МАГАТЭ).