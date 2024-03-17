ВВП Украины за первые месяцы 2024 года рос на 3,6%

В январе-феврале 2024 года рост украинского ВВП оценивается на уровне 3,6%.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

Как отмечает министр, восстановительному росту способствовали инвестиционный спрос, благоприятные погодные условия для строительных работ, экспорт сельскохозяйственной продукции, работа украинского морского коридора, расширение производственных мощностей в сфере добывающей промышленности и стабильность в энергетике.

Реклама:

Юлия Свириденко также отметила, что Минэкономики ожидают стабильный рост в первом квартале 2024 года, благодаря положительным показателям в ключевых секторах экономики.

Читайте также: Курс, цены и экономика: что ждет украинцев в 2024 году

Напомним:

Реклама:

По итогам 2023 года ВВП Украины с высокой вероятностью пересек уровень 5%, то есть будет выше октябрьского прогноза Национального банка в 4,9%.