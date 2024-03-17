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ВВП Украины за первые месяцы 2024 года рос на 3,6%

Воскресенье, 17 марта 2024, 16:00 - Владимир Туник-Фриз

В январе-феврале 2024 года рост украинского ВВП оценивается на уровне 3,6%.

Об этом сообщила министр экономики Юлия Свириденко на своей странице в Facebook.

Как отмечает министр, восстановительному росту способствовали инвестиционный спрос, благоприятные погодные условия для строительных работ, экспорт сельскохозяйственной продукции, работа украинского морского коридора, расширение производственных мощностей в сфере добывающей промышленности и стабильность в энергетике.

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Юлия Свириденко также отметила, что Минэкономики ожидают стабильный рост в первом квартале 2024 года, благодаря положительным показателям в ключевых секторах экономики.

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Напомним:

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По итогам 2023 года ВВП Украины с высокой вероятностью пересек уровень 5%, то есть будет выше октябрьского прогноза Национального банка в 4,9%.

ВВП экономика Минэкономики
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