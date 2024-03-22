МВФ пересмотрел макропрогноз Украины, в частности, улучшил по инфляции и госдолгу

Международный валютный фонд во время третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF обновил макропрогноз Украины, в частности улучшил некоторые прогнозы.

Об этом сообщает пресс-служба МВФ.

Так, ожидания номинального ВВП Украины на этот год повышены до 7,75 трлн грн с 7,64 трлн грн в декабре прошлого года, хотя на следующий оставлены практически без изменений - 8,86 трлн грн.

Это связано с пересмотром оценки роста ВВП в прошлом году с 4,5% до 5% и соответственно номинального ВВП до 6,50 трлн грн с 6,43 трлн грн.

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Прогноз инфляции на этот год (декабрь против декабря) фонд улучшил до 8,5% с 9,5%, рост реальных доходов - до 9,8% с 8,5%. Зато оценка безработицы была ухудшена с 13,9% до 14,5%.

Также МВФ несколько снизил оценку дефицита госбюджета Украины (без учета грантов) - до 20,2% ВВП с 20,4% ВВП.

В части финансирования были улучшены ожидания грантового финансирования - до 6,5% ВВП с 4,7% ВВП при сокращении другого внешнего финансирования до 11,8% ВВП с 13,7% ВВП и внутреннего финансирования до 2% ВВП с 2,1% ВВП.

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Прогноз совокупного госдолга на конец этого года улучшили до 94% ВВП с 96,7%, также сказалось и улучшение его оценки на конец 2023 года до 82,9% ВВП с 87,1% ВВП.

Новый прогноз дефицита текущего счета Украины в 2024 году - 5,7% ВВП вместо 7,1% ВВП в декабрьских материалах.

Напоминаем:

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил третий пересмотр программы расширенного финансирования EFF.