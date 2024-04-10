НПЗ у російському Орську призупинив відвантаження нафтопродуктів через повінь

Компанія "Фортеінвест", яка є власником НПЗ в Орську Оренбурзької області РФ (Орскнафтооргсинтез), оголосила форс-мажор з постачання нафтопродуктів з цього НПЗ через паводок.

Про це йдеться в документі, який є в розпорядженні Reuters

У ньому компаныя повідомляє про настання форс-мажору та припинення відвантаження всіх нафтопродуктів з НПЗ.

Фортеінвест поки що не відповіла на запит про коментарі.

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НПЗ "Орскнафтооргсинтез", здатний переробляти близько 6 мільйонів тонн нафти на рік, призупинив роботу через паводок у неділю.

У понеділок Фортеінвест повідомляла, що продовжує відвантаження палива зі своїх резервуарів.

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Росія звернулася до Казахстану з проханням бути готовими поставити 100 000 тонн бензину на випадок нестачі пального, яку можуть посилити атаки українських дронів та зупинки НПЗ.

Росія збільшила імпорт пального з Білорусі у березні, щоб подолати ризик дефіциту на своєму внутрішньому ринку, який виник через ремонти на російських НПЗ після атак дронів.