Астраханський газопереробний завод через аварію зупинив випуск нафтопродуктів – Reuters

Астраханський газопереробний завод, який належить "Газпрому", аварійно зупинив виробництво нафтопродуктів після ремонту напередодні.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що установка первинної переробки конденсату була ненадовго зупинена 30 березня для ремонту технологічного трубопроводу на Астраханському ГПЗ. А вже 1 квітня пресслужба заводу повідомила, що ремонтні роботи були завершені.

"Виробництво світлих нафтопродуктів буде відновлено", - сказав представник компанії, не уточнивши терміни.

Реклама:

Два джерела Reuters в галузі повідомили, що російський Астраханський ГПЗ зупинив перероблення сировини та випуск товарного автобензину та дизельного пального, 31 березня через незаплановане технічне обслуговування.

"Хоча потужність заводу не є надзвичайно важливою для Росії, його зупинка, ймовірно, посилить занепокоєння Москви щодо широкомасштабних відключень нафтопереробних потужностей через атаки українських безпілотників", – йдеться в повідомленні.

Додається, що два трейдери повідомили видання, що отримали повідомлення від Санкт-Петербурзької міжнародної товарно-сировинної біржі про призупинення продажу дизельного палива і бензину з заводу через незаплановану зупинку виробництва нафтопродуктів.

Реклама:

У 2023 році завод виробив 703 тис тонн бензину, або 1,6% від загальноросійського обсягу, а також 492 000 тонн дизельного палива (0,6%) і 299 000 тонн мазуту (0,7%).

Також читайте: "Бавовна палала і буде палати". Що стоїть за атаками по НПЗ Росії та як вони шкодять Кремлю

Нагадаємо:

Атаки українських дронів по нафтогазовій галузі РФ стали можливими завдяки збільшенню дальності польоту та використанню ШІ для розпізнавання місцевості й цілі. При цьому, такі дрони повністю автономні й не потребують супутникового зв'язку.

Влада суб'єкта РФ республіки Татарстан заявила про атаку дронів на підприємства в Єлабузі та Нижньокамську, внаслідок чого стався вибух і є постраждалі, раніше повідомляли, що в Єлабузі збирають "Шахеди".

В результаті спільної спецоперації української розвідки та Служби безпеки України, за даними джерел, було уражено установку первинної переробки нафти на НПЗ в російському Нижньокамську.