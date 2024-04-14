Apple отрицает нарушение судебного решения по делу против Epic Games

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Технологический гигант Apple опровергает обвинения со стороны Epic и других технологических компаний в нарушении решении суда о большей свободе разработчикам в ориентировании пользователей в App store.

Об этом говорится в заявлении компании Apple, передает Reuters.

Apple Inc согласно судебному предписанию по иску компании Epic Games Inc., должна позволить разработчикам мобильных приложений перенаправлять пользователей на альтернативные ресурсы для оплаты услуг в App Store.

В марте компания Epic заявила в суде, что компания Apple "грубо нарушила" судебный запрет. Она указала на то, что Apple взимает с разработчиков 27% сбора за некоторые покупки, что, по словам производителя видеоигр, делает ссылки на альтернативные варианты оплаты "коммерчески непригодными для использования".

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Epic также утверждала, что Apple запретила некоторым приложениям информировать пользователей о других способах оплаты товаров.

Meta Platforms, Microsoft, X Илона Маска и Match Group в прошлом месяце повторили аргументы Epic, заявив судье Роджерсу, выносившему решение против Apple, что компания "явно нарушает" постановление суда.

Apple в своем заявлении отвергает обвинения, призывая суд отменить иск Epic о неуважении технологического гиганта к суду, в ответ обвиняя Epic в попытке вмешаться в бизнес-операции Apple ради коммерческой выгоды.

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Компания отмечает, что судебным решением не запрещено устанавливать комиссию для разработчиков, а также принимать меры "для защиты пользователей".

"Пытаясь обвинить Apple в неуважении к суду, Epic взяла на себя бремя доказывания с помощью четких и убедительных доказательств того, что Apple не приложила добросовестных усилий для существенного соблюдения судебного запрета. Epic не предоставила никаких соответствующих доказательств этого", - говорится в заявлении компании.

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Напомним:

12 марта Apple уступил в борьбе за доминирование App Store на iPhone и других устройствах в Европе, заявив, что разработчики смогут свободно распространять свои программы непосредственно потребителям.