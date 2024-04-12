"Невозможно было защитить": Найем объяснил, почему не сработала защита Трипольской ТЭС
Трипольская ТЭС была очень большим объектом, который невозможно было полностью защитить только инженерными сооружениями. Нужно было применить еще соответствующие средства ПВО.
Такое мнение высказал председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафа Найем в колонке НВ.
Так, Госагентство защищает лишь часть энергетических объектов распределительной сети, но далеко не все. Специалисты работают над защитой 22 распределительных подстанций "Укрэнерго" вторым и третьим уровнем защиты - от дронов и ракет. Что касается третьего уровня защиты, строительство этих сооружений - недофинансировано.
"Что касается объектов "Центрэнерго", Агентство восстановления не было приобщено к их защите, в том числе Трипольской ТЭС. При этом следует заметить, что Трипольская ТЭС - это очень большой объект, защитить его полностью только защитными инженерными сооружениями без применения соответствующих средств ПВО, думаю, невозможно", - пояснил он.
Напомним:
Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.
В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.
Потеря Трипольской ТЭС негативно отразится на энергобалансе страны. В пиковые часы суток Украина будет иметь меньше мощности для покрытия потребностей в потреблении электроэнергии.