УЗ начало строительство евроколеи от Ужгорода до границы с ЕС

АО "Укрзализныця" начало строительство европейской колеи "Чоп-Ужгород" - один из проектов стратегической программы развития железнодорожной инфраструктуры для интеграции Украины в ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Мы начали реализацию проекта, сейчас заканчиваем подготовительные работы и в мае начнется основная стадия строительства", - сообщил глава компании Евгений Лященко.

Так, проект строительства предусматривает:

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Строительство 22 км железнодорожного пути европейского стандарта.

Реконструкцию искусственных сооружений, объектов и сетей инженерного обеспечения.

Оснащение пути двусторонней полуавтоматической блокировкой и устройствами микропроцессорной диспетчерской централизации.

Реализация проекта позволит запустить прямые пассажирские маршруты по евроколеи из Ужгорода в страны Европы, а также осуществлять пересадки с поездов из всех регионов Украины для дальнейших путешествий по странам Европы.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, евроколея "Чоп-Ужгород" позволит запустить прямое железнодорожное сообщение с областным центром Закарпатья и Веной, Братиславой, Кошице, Будапештом, Прагой, Бухарестом, Дрезденом и Белградом.

Напомним:

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АО "Укрзализныця" в сентябре 2024 года планирует представить 18 новых контейнерных маршрутов по территории Европы.

С 4 апреля билеты на поезд №143/146 Чоп - Будапешт - Вена стали доступны в приложении "Укрзализныци".

28 марта начал курсирование новый международный рейс между Прагой и Чопом, который объединяет ночным сообщением столицу Чехии, словацкий Кошице и украинский Чоп.