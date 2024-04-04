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УЗ відкрила онлайн-продаж квитків на поїзд Чоп - Будапешт - Відень

Четвер, 4 квітня 2024, 14:28 - Артур Крижний

З 4 квітня квитки на поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень стали доступні у застосунку "Укрзалізниці".

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Відсьогодні стартує другий етап впровадження продажу квитків онлайн до Угорщини. Новий прямий поїзд №143/146 Чоп — Будапешт — Відень, який має зручні стиковки з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi, вже доступний у застосунку Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Мова йде про квитки до всіх станцій як Угорщини (починаючи з дати відправлення 17 квітня), так і Австрії.

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У пресслужбі додали, що прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Нагадаємо:

28 березня розпочав курсування новий міжнародний рейс між Прагою та Чопом, який поєднує нічним сполученням столицю Чехії, словацький Кошице та український Чоп.

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Укрзалізниця Угорщина Австрія
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