УЗ планує презентувати 18 нових міжнародних контейнерних маршрутів

АТ "Укрзалізниця" у вересні 2024 року планує представити 18 нових контейнерних маршрутів територією Європи.

Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко, пише Rail.insider.

"Мультимодальний бізнес — наш основний напрямок. Йдеться про реконструкцію та розвиток терміналів по всій Україні. Зараз будуємо потужну сітку контейнерних терміналів. Будуть нові маршрути крос європейські, які дозволять і європейським, і українським клієнтам ефективно працювати. Це буде по суті як єдиний квиток: єдиний тариф і зрозумілий підхід з погляду й швидкостей та ціни", – наголосив Лященко.

За його словами, УЗ вже запустила контейнерні поїзди, які перевозять не тільки commodity, наприклад, сировину: вугілля, зерно, руду, а й товари масового споживання з додатковою вартістю.

Реклама:

Нагадаємо:

У березні 2024 року "Укрзалізниця" перевезла у всіх видах сполучення рекордні від початку повномасштабного вторгнення Росії 16 мільйонів тонн вантажів.