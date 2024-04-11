Сделка по покупке "Датагруп-Volia" и lifecell принесет в Украину 1,5 миллиарда долларов инвестиций

Сделка по покупке французским миллиардером Ксавье Ньелем провайдера фиксированного интернета "Датагруп-Volia" и оператора lifecell принесет в страну 1,5 млрд долларов инвестиций.

Об этом в интервью Forbes сказал CEO "Датагруп-Volia" Михаил Шелемба, который возглавит объединенную компанию.

"16 апреля решается судьба 1,5 млрд долларов инвестиций, в которые входят сумма сделки и инвестиционные обязательства на пять лет", - сказал Шелемба.

16 апреля суд будет рассматривать апелляцию материнской компании lifecell - Turkcell - о снятии ареста 20% корпоративных прав оператора. Их арестовали в октябре 2023-го из-за наличия в структуре собственности подсанкционных российских бизнесменов.

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Напомним:

lifecell обжалует решение суда о замораживании доли Фридмана (19% акций) в компании.

Компания NJJ Holding французского миллиардера Ксавье Ниэля, планирует объединить Датагруп-Volia и Lifecell, покупка которых планируется, в одну компанию.

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 7 марта предоставил разрешение DVL Telecom французского миллиардера Ксавье Ньеля на приобретение украинского национального оператора фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп-Volia".

Сообщалось, что NJJ Capital, которая ранее заявила о покупке в Украине подразделений компании Turkcell - ООО "Лайфселл", покупает активы национального оператора фиксированной связи и цифровых услуг компании "Датагруп-Volia".