Попадание в ДнепроГЭС: в Запорожской ОВА подсчитали сумму ущерба водным ресурсам
Ориентировочная сумма ущерба водным ресурсам в результате попадания российских ракет по ДнепроГЭС составляет 159,3 тысячи гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.
"Из-за попадания ракеты в здание машинного зала произошла утечка в Днепр ориентировочно полтонны нефтепродуктов. Госэкоинспекция зафиксировала засорение почв и пятна нефтепродуктов", - говорится в сообщении.
Для ликвидации этого засорения было рассыпано 480 литров сорбента в местах локального образования пены и нефтяных пятен на площади в 5000 кв.м.
Также было зарегистрировано отклонение качества воды от нормативов по показателям "окраска", "водородный показатель рН" и "химическое потребление кислорода". Мора рыбы не зафиксировано.
Напоминаем:
22 марта в "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, - в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.
Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз.
Обстрел российскими войсками ДнепроГЭС в Запорожье ночью 22 марта вызвал утечку нефтепродуктов в Днепр.