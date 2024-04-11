Попадание в ДнепроГЭС: в Запорожской ОВА подсчитали сумму ущерба водным ресурсам

Ориентировочная сумма ущерба водным ресурсам в результате попадания российских ракет по ДнепроГЭС составляет 159,3 тысячи гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Запорожской ОВА.

"Из-за попадания ракеты в здание машинного зала произошла утечка в Днепр ориентировочно полтонны нефтепродуктов. Госэкоинспекция зафиксировала засорение почв и пятна нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Для ликвидации этого засорения было рассыпано 480 литров сорбента в местах локального образования пены и нефтяных пятен на площади в 5000 кв.м.

Реклама:

Также было зарегистрировано отклонение качества воды от нормативов по показателям "окраска", "водородный показатель рН" и "химическое потребление кислорода". Мора рыбы не зафиксировано.

Напоминаем:

22 марта в "Укргидроэнерго" сообщили о двух прямых попаданиях в ДнепроГЭС, что в Запорожье, - в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить последнюю, ведь она получила серьезные повреждения.

Реклама:

Позже стало известно, что российские ракеты ударили по ДнепроГЭС 8 раз.

Обстрел российскими войсками ДнепроГЭС в Запорожье ночью 22 марта вызвал утечку нефтепродуктов в Днепр.