Через обстріл ДніпроГЕС стався витік нафтопродуктів у Дніпро

Держекоінспекція

Обстріл російськими військами ДніпроГЕС у Запоріжжі вночі 22 березня спричинив витік нафтопродуктів у Дніпро.

Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції.

"Внаслідок влучання в Дніпровську ГЕС зафіксовано засмічення ґрунтів, витік нафтопродуктів у водний об'єкт р. Дніпро, фахівцями Інспекції відібрані проби води з метою лабораторного дослідження", - йдеться в повідомленні.

Спеціалісти Державної екологічної інспекції Південного округу оперативно оглянули постраждалі території з метою визначення нанесених збитків довкіллю. Інспектори відібрали проби ґрунту для проведення лабораторних досліджень та відповідних розрахунків.

Реклама:

Також було визначено площі засмічення відходами руйнації у Запоріжжі:

по вул. Славутича понад 7200м2.

по вул. Петра Сагайдачного (Бородинській) понад 300м2.

Всі отримані матеріали будуть передані до Оперативного штабу при ДЕІ та правоохоронців.

Нагадуємо:

Реклама:

Раніше, в "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.

Російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС.