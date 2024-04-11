Всемирный банк: темпы восстановления экономики Украины замедлятся в этом году

По оценкам Всемирного банка, экономические перспективы Украины остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения. Темпы восстановления экономики в этом году замедлятся до 3,2% с 4,8% в 2023 году.

Об этом говорится в "Экономическом обзоре Всемирного банка для Европы и Центральной Азии", сообщает "Укринформ".

"В Украине темпы восстановления экономики замедлятся до 3,2% в этом году с 4,8% в 2023 году, что отражает меньший урожай и постоянный дефицит рабочей силы. Экономические перспективы страны остаются обусловленными донорской поддержкой и продолжительностью российского вторжения", - говорится в сообщении.

По последним оценкам Всемирного банка и организаций-партнеров, стоимость восстановления и восстановления в Украине выросла до 486 млрд долларов США, что более чем вдвое превышает размер довоенной экономики Украины в 2021 году.

Реклама:

Напомним:

В марте рост потребительских цен в Украине ускорился с 0,3% в феврале до 0,5%. В то же время годовая инфляция замедлилась до 3,2%.

Фактические темпы роста цен в марте были ниже прогноза НБУ из-за динамики компонентов, имеющих "мало предсказуемый характер".

Реклама:

По предварительной оценке Государственной службы статистики Украины (Госстата), реальный ВВП в 2023 году по сравнению с 2022-м увеличился на 5,3%.