У НБУ пояснили стрімке сповільнення інфляції "непередбачуваними" факторами

Фактичні темпи зростання цін у березні були нижчими за прогноз НБУ через динамку компонентів, що мають "мало передбачуваний характер".

Про це йдеться у коментарі Національного банку України (НБУ).

"Відхилення від прогнозу забезпечила динаміка компонентів, що мають мало передбачуваний характер, насамперед цін на сирі продукти. Стрімкіше здешевлення таких продуктів пов’язане передусім з дією тимчасових чинників, вплив яких, вірогідно, вичерпається в другому півріччі 2024 року.

Серед цих чинників: ефекти значних минулорічних врожаїв та м'якої зими цього року, а також наслідки транспортної блокади західних кордонів. Зокрема, обмеження експорту позначилося на збільшенні пропозиції окремих продуктів харчування на внутрішньому ринку, що вплинуло на зниження їхньої вартості", - йдеться у повідомленні.

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Крім цього, повільніше, ніж очікувалося, дорожчало пальне як через стриманіше збільшення світових цін на нафту, так і внаслідок теплої зими.

"Натомість фундаментальний інфляційний тиск, на який найбільше впливає монетарна політика Національного банку, послаблювався помірно і був близьким до прогнозу. Так, базова інфляція в березні знизилася до 4,2% р/р", - додали в НБУ.

На сповільнення базової інфляції вплинули, зокрема:

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ефекти перенесення від здешевлення сирих продовольчих товарів;

поліпшення інфляційних очікувань на тлі відносної стійкості валютного ринку та збереження привабливості гривневих інструментів.

Натомість стрімкіше зниження базової інфляції обмежувала блокада західних кордонів, передусім через здорожчання імпорту, а також подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці, зазначили в Нацбанку.

Нагадаємо:

У березні зростання споживчих цін в Україні прискорилось з 0,3% у лютому до 0,5%. Водночас річна інфляція сповільнилась до 3,2%.

Економічна правда