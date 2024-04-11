Вечером возможен небольшой дефицит электричества в Украине, ограничений не прогнозируют

В "Укрэнерго" предусматривают незначительный дефицит электроэнергии в вечерний пик потребления из-за того, что генерация солнечных электростанций уменьшится.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

Сейчас, благодаря работе солнечных электростанций, в системе наблюдается профицит электроэнергии, и даже есть небольшой экспорт.

Однако, вечером в пиковые часы потребления, с 19 до 22 часов, возможен дефицит. Солнце сядет, внутренней мощности будет недостаточно, а импорта в необходимых объемах нет.

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Цены на украинском рынке электроэнергии ниже, чем на европейском. Поэтому, вероятно, Украине будет необходима аварийная помощь от соседних стран, если они смогут ее предоставить, заявили в пресс-службе.

"Если будут ограничения - мы сообщим дополнительно. Пока попробуем пройти вечер без них", - добавили в компании.

Напомним:

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НЭК "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00.

В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.