"Укрэнерго" призвала экономно потреблять электричество в вечерние часы

НЕК "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что на Харьковщине действуют аварийные отключения света, для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье.

Реклама:

Напомним:

В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

Реклама:

Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.

22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, которая является крупнейшей станцией в Харьковской области и одной из крупнейших в Украине.