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"Укрэнерго" призвала экономно потреблять электричество в вечерние часы

Четверг, 11 апреля 2024, 13:16 - Артур Крыжный

НЕК "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"В часы суточного максимума потребления с 19:00 до 21:00 Диспетчерский центр "Укрэнерго" призывает ограничить пользование мощными энергоемкими приборами", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго напомнили, что на Харьковщине действуют аварийные отключения света, для промышленных потребителей действуют лимиты потребления на Криворожье.

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Напомним:

В результате массированной ракетной атаки россияне рано утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС.

В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

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Во время ракетной атаки 11 апреля Россия атаковала две теплоэлектростанции компании ДТЭК - серьезно повреждено оборудование предприятий.

22 марта была разрушена Змиевская ТЭС, которая является крупнейшей станцией в Харьковской области и одной из крупнейших в Украине.

Укрэнерго электроэнергия
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