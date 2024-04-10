IKEA изучает возможность возвращения в Украину, но о сроках не говорит

Шведский ритейлер IKEA не решил, когда вернется в Украину, и изучает влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность.

Об этом компания сообщила в ответ на запрос Delo.ua.

"IKEA остается высоко заинтересованной в украинском рынке. Сейчас компания делает все возможное, чтобы оценить влияние текущей ситуации на потенциальную операционную деятельность. Когда все необходимые аспекты будут налажены, IKEA снова сможет предложить ассортимент своих решений для дома как можно большему количеству людей в Украине", - отметили в пресс-службе компании.

В IKEA добавили, что пока не могут указать, когда это произойдет.

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Напоминаем:

В октябре 2023 года сообщалось, что Министерство иностранных дел работает над тем, чтобы вернуть в Украину IKEA, H&M и Zara и другие бренды.

Испанская фэшн-группа Inditex 3 апреля возобновила работу первых 20 магазинов своих брендов в Украине.

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Возвращение Inditex (владелец брендов Zara, Bershka, Pull&Bear) увеличило посещаемость киевских ТРЦ на 20%. В отдельных случаях даже больше.